Руководство «Динамо» может уволить Кудашова

«Динамо» может уволить Кудашова в случае поражений от «Амура» и «Адмирала» («Матч ТВ»)
«Динамо» может уволить Алексея Кудашова в случае поражений на Дальнем Востоке.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, штаб Алексея Кудашова будет готовить «Динамо» к ближайшей выездной серии. Если матчи с «Амуром» и «Адмиралом» закончатся поражениями, руководство «Динамо» будет рассматривать вопрос о смене тренерского штаба.
Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года. Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.
Игра против «Адмирала» состоится 20 сентября, против «Амура» – 22 сентября.
«Руководство «Динамо» крайне недовольно неудачным стартом сезона «бело-голубых». Однако там осознают, что поражения на старте сезона обусловлены серьезными нагрузками, которые команда получила во время предсезонной подготовки. У Алексея Кудашова на данный момент есть время для исправления ситуации. Планируется, что тренерский штаб будет руководить командой во время Дальневосточного выезда. В случае, если матчи с «Амуром» и «Адмиралом» закончатся поражениями для московской команды, руководство клуба вернется к рассмотрению вопроса о расставании с главным тренером», – сказал телеканалу источник, знакомый с ситуацией.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости