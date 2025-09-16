Руководство «Динамо» может уволить Кудашова

«Динамо» может уволить Алексея Кудашова в случае поражений на Дальнем Востоке.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, штаб Алексея Кудашова будет готовить «Динамо» к ближайшей выездной серии. Если матчи с «Амуром» и «Адмиралом» закончатся поражениями, руководство «Динамо» будет рассматривать вопрос о смене тренерского штаба.

Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года. Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.

Игра против «Адмирала» состоится 20 сентября, против «Амура» – 22 сентября.