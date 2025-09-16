Тиктокерша обвинила игрока НХЛ в мошенничестве.

© Sports.ru

Как сообщает HabsolumentFan, тиктокерша Лорен Мохен, на которую подписаны более 700 тысяч человек, утверждает, что стала жертвой мошенничества со стороны игрока НХЛ, с которым у нее якобы были 3-летние отношения.

По ее словам, хоккеист придумал фальшивую личность для себя и своей семьи, при этом манипулируя их общей историей, чтобы выманить у нее почти 50 тысяч долларов.

Отмечается, что в своих 33 видео, опубликованных в TikTok, Мохен не упоминает никаких имен, но ряд фактов явно указывает на нападающего Артура Калиева.

Девушка ответила на комментарии, в которых говорилось, что сестра игрока – профессиональная теннисистка, что соответствует профилю Калиева. Она также заявила, что «Лос-Анджелес» не мог поместить этого игрока в список отказов, пока он не погасил долги в команде, после чего его забрали «Рейнджерс».

Девушка также сообщила, что игрок рассказал ей драматичную версию своей жизни, утверждая, что родственники издеваются над ним и крадут его деньги. На самом деле, как утверждает Мохен, он тратил большие суммы денег на азартные игры, в то же время убеждая ее, что он жертва.

Эти манипуляции якобы продолжалась годами, создавая у нее впечатление, что она должна помочь ему финансово и морально преодолеть эту ситуацию.

Мохен также утверждает, что директор НХЛ по вопросам психического здоровья предложил ей бесплатную терапию, чтобы помочь преодолеть травму, вызванную этими отношениями.

Напомним, в июле американский нападающий Артур Калиев перешел в «Оттаву» из «Рейнджерс».