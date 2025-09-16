Как канадские тренеры начали сезон КХЛ

Работы у Бенуа Гру, Боба Хартли, Жерара Галлана и Ги Буше хватает.

© Чемпионат.com

В стартовавшем сезоне в клубах КХЛ работают сразу четыре североамериканских главных тренера. Все они — канадцы-франкофоны: Бенуа Гру в «Тракторе», Боб Хартли в «Локомотиве», Жерар Галлан в «Шанхае» и Ги Буше — в «Авангарде». Рассказываем, как начали регулярный чемпионат все четверо, как выглядят их команды и над чем нужно продолжать активно трудиться.

Да, у «Трактора» три поражения в пяти матчах на старте регулярки, но два из них — с набранными очками. Челябинцы волею календаря с ходу сыграли много встреч по сравнению с остальными командами, так что в целом нахождение уральцев в лидирующей группе Востока не должно удивлять.

Бенуа Гру уже сетовал, что команда сильно обновилась по сравнению с прошлым сезоном, а хоккеистам нужно сыграться, притереться друг к другу, а некоторым и вовсе привыкнуть к реалиям КХЛ. Как, например, вратарю Крису Дриджеру. Хотя, к примеру, форвард Пьеррик Дюбе моментально понял требования Гру и начал делать то, что от него требуют — забрасывать шайбы.

В целом же работу Бенуа пока можно оценить на твёрдую четвёрку, но бросается в глаза отсутствие сыгранности, есть позиционные ошибки, не всегда выручает вратарь. В целом же Гру ещё в прошлом сезоне доказал, что способен выстраивать крепкий коллектив и ставить яркий атакующий хоккей, позволяющий добиваться результата. Однако не будем забывать, что руководство создало для тренера абсолютно все условия, включая огромную зарплату.

Боб Хартли, приехавший на багаж Игоря Никитина, начал в «Локомотиве» активно: победа в Кубке Открытия над «Трактором», успех во встрече с «Северсталью». Однако затем последовали два неожиданных выездных поражения: от «Шанхая» и «Нефтехимика». Хотя, казалось бы, такие команды действующий чемпион должен обыгрывать с закрытыми глазами.

Но помните недавнюю фразу про сытых котов от главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова, сказанную на пресс-конференции после домашнего поражения красно-белых от «Торпедо»? Так вот в Ярославле, похоже, сытые коты тоже имеются. Менеджмент ярославцев практически на 100% сохранил чемпионский состав, поэтому задача Хартли — мотивировать хоккеистов в непростой момент. И, разумеется, не сломать то, что построил Никитин.

Однако Боб прекрасно умеет выстраивать дисциплину и доводить команду до чемпионства, о чём прекрасно знают и помнят в «Авангарде». Видимо, именно на это и рассчитывал президент ярославцев Юрий Яковлев, снова позвавший Боба в Россию. Посмотрим, как сработает Хартли на дистанции, возможность завоевать второй Кубок Гагарина подряд у «Локомотива» есть. Главное — набраться новых эмоций и желания. За примером далеко ходить не надо: достаточно посмотреть на Александра Радулова.

Для Ги Буше, как и для остальных канадцев, тоже создали шикарные условия, которыми грех не воспользоваться. Тут тебе и гигантский контракт, и великолепные подписания. Любой каприз, только работай и показывай результат. Омск после четырёх проведённых встреч проиграл лишь в самом начале «Ак Барсу», поэтому поводов для паники точно нет.

Буше, как и присуще харизматичному канадскому специалисту, является приверженцем дисциплины и строгого выполнения тренерского задания. Именно поэтому сразу стало понятно, что Владимиру Ткачёву в «Авангарде» при нынешнем тренерском штабе ловить нечего.

Сейчас у омичей видны пробоины в обороне, однако много выручает один из сильнейших вратарей лиги Никита Серебряков. По ходу регулярки «ястребы» должны прибавить и стать одним из главных фаворитов в борьбе за победу в Восточной конференции. Главное для Ги — не затянуть гайки до такой степени, что хоккеисты начнут шарахаться от своего тренера.

С одной стороны, Жерару Галлану должно быть сложнее всего: команду ему собирали практически с нуля, в составе много далеко не топовых игроков, а комплектоваться в какой-то степени приходилось по остаточному принципу. Однако не будем забывать, что на преемника «Куньлунь Ред Стар» — «Шанхайских Драконов» — тоже не распространяется лимит на легионеров. И это большой плюс.

Галлан сразу показал себя в КХЛ тренером высокого калибра. Видно, что у человека много заокеанского опыта, есть определённые рычаги воздействия на хоккеистов, умение поставить игру. Посмотрим, что у Жерара получится сделать с нынешним составом «драконов», но провалом старт китайского клуба точно не назовёшь. Вряд ли стоит ждать каких-то проблем с попаданием в плей-офф, а там уж — как пойдёт. Первые впечатления от работы Галлана положительные.