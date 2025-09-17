«Лада» поместила нападающего в список отказов

«Лада» поместила Хохлачева в список отказов. У экс-форварда «Спартака» 0 очков за 3 игры в сезоне
«Лада» поместила Александра Хохлачева в список отказов.
В течение 48 часов любой клуб FONBET чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.
В прошлом сезоне Хохлачев выступал за «Сочи» и «Амур», набрав 19 (8+11) очков за 63 матча при полезности «минус 26» в регулярном чемпионате.
В текущей регулярке 32-летний нападающий провел 3 матча за «Ладу» и не набрал очков при полезности «минус 2» и 16:07 в среднем на льду.
