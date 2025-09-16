Плющев назвал "выстрелом в ногу" допинговый случай хоккеиста "Спартака" Морозова

Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов, пойманный на употреблении запрещенных препаратов во внесоревновательный период, образно говоря, выстрелил себе в ногу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Во вторник "Спартак" объявил об отстранении Морозова от игр и тренировок команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. Клуб сообщил, что запрещенный препарат попал в организм игрока вне рамок деятельности команды и медицинского штаба.

"Могу только сказать, что тем самым Морозов выстрелил себе в ногу", - сказал Плющев.

Морозову 25 лет, он выступает за "Спартак" с 2023 года. Ранее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он был игроком петербургского СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.