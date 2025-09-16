«Спартак» разорвет контракт с хоккеистом Иваном Морозовым

Как стало известно «Матч ТВ», московский хоккейный клуб «Спартак» расторгнет контракт с форвардом Иваном Морозовым, который был уличен в применении запрещенного вещества.

Во вторник «Спартак» сообщил, что в допинг‑пробе Морозова было обнаружено запрещенное вещество, хоккеист временно отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения процедур и установления обстоятельств.

— Московский клуб склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с Морозовым. У него найден слишком серьезный допинг, который нельзя ставить в один ряд со случаями Каменева, Голышева и других. Это личное дело Морозова, но, по сути, он подставил «Спартак» в самый тяжелый момент сезона, — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

«Спартак» ранее заявил, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности клуба и медицинского штаба команды.

Морозову 25 лет, он выступает за «Спартак» с 2024 года. Ранее в КХЛ он играл за «Сочи» и петербургский СКА. Всего в КХЛ форвард провел 254 матча и набрал 172 очка (64+108) при показателе полезности «+54». Также Морозов выступал за «Хендерсон», фарм‑клуб «Вегаса» в АХЛ. Форвард — серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира.

Морозов — один из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Спартака» с окладом в 45 млн рублей за сезон‑2025/26.

