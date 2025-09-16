"Спартак" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Московский "Спартак" в гостях в серии буллитов обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 499 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе "Спартака" шайбы забросили Даниил Орлов (3-я минута), Никита Коростелев (28, 37) и Джозеф Кин (39, 59). У ЦСКА отличились Денис Гурьянов (6), Даниэль Спронг (22, 23, 33) и Павел Карнаухов (27). Автором победного буллита стал Нэйтан Тодд.

Спронг отметился первым хет-триком в КХЛ, игрок перешел в ЦСКА 23 июля и стал первым нидерландским хоккеистом в истории лиги.

"Спартак" прервал серию из трех поражений, команда набрала пять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА имеет в активе семь очков и идет вторым на Западе. В следующем матче армейцы 18 сентября примут ярославский "Локомотив", "Спартак" на следующий день в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

В других матчах игрового дня "Локомотив" в гостях со счетом 6:1 разгромил тольяттинскую "Ладу", магнитогорский "Металлург" одержал гостевую победу над череповецкой "Северсталью" (5:2). Нижегородское "Торпедо" на выезде переиграло "Сочи" (3:0) и одержало пятую победу подряд. Команда из Нижнего Новгорода остается последней в лиге, не потерпевшей ни одного поражения.