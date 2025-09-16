Никитин о поражении ЦСКА от «Спартака»: нам нужно расти и понимать, как играть такие матчи

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком», в котором армейский клуб дважды вёл в счёте с разницей в три шайбы, но проиграл по буллитам (5:6).

— Нужно отдать должное сопернику. Мы много глупостей не по игре наделали, глупые удаления, которые давали уверенность (сопернику). Нам нужно расти и понимать, как надо играть такие матчи.

— Как оцените игру Спронга? Это мастер по меркам КХЛ?

— Он мастер. Моя задача — вписать его в команду, чтобы команда органично все это переживала. Хоккей — командный вид спорта, Спронг — часть команды.

— Успели соскучиться по атмосфере дерби?

— Шикарный матч для болельщиков. Но немного своих болельщиков подвели. Ни по самоотдаче, ни по страсти вопросов не было. Просто отсутствие опыта. Умному человеку такие игры идут на пользу, такие игры нужно уметь играть, — цитирует Никитина «Матч ТВ».