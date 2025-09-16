Третьяк: на примере ситуации с Морозовым нужно усилить антидопинговую работу среди игроков

В отечественном хоккее, в том числе и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), необходимо усилить пропаганду нетерпимости к допингу в связи с ситуацией, случившейся с игроком "Спартака" Иваном Морозовым. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Во вторник столичный клуб объявил об отстранении Морозова от игр и тренировок команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. "Спартак" сообщил, что запрещенный препарат попал в организм игрока вне рамок деятельности команды и медицинского штаба.

"Надо узнать, в чем причина. Кто замешан, может, кто ему посоветовал. В этом должны разбираться клуб и КХЛ, больше вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться", - сказал Третьяк.

В первом матче без Морозова "Спартак" в гостях выиграл у ЦСКА по буллитам со счетом 6:5.