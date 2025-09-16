Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Новосибирске

Федерация хоккея России (ФХР) договорилась о проведении Кубка Первого канала в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Турнир пройдет во время паузы в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге с 8 по 15 декабря. По словам Третьяка, ФХР обсуждала идеи проведения турнира в Ярославле и Нижнем Новгороде.

"Новая арена в Нижнем Новгороде будет принята только в районе 26 декабря. Поэтому мы не успеваем, и нам не разрешат там играть. Мы хотели сыграть на Кубке Первого канала в Нижнем Новгороде, в Ярославле, но там тоже принять нашу команду не могут. Поэтому у нас хороший вариант с Новосибирском. Тем более там любят хоккей, болеют, и губернатор очень много делает для этого", - сказал Третьяк.

Новосибирск впервые примет традиционный декабрьский турнир с участием национальных сборных. Последние два года Кубок Первого канала проводился в Санкт-Петербурге: в 2023 году он проходил в Ледовом дворце, в 2024 году - на "СКА-Арене".