«Авангард» обыграл в овертайме «Салават Юлаев»

Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Автором победной шайбы стал Константин Окулов, также за «Авангард» отличились Артем Блажиевский и Дмитрий Рашевский. У «Салавата» голы на счету Александра Черного и Максима Кузнецова.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд и с 8 очками идет первым в Восточной конференции. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд и с 3 очками занимает последнее, 11‑е место на Востоке.

В следующем матче «Авангард» 21 сентября на выезде сыграет против казанского «Ак Барса», «Салават» — в гостях против «Ак Барса» 19 сентября.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.