«Ак Барс» может переподписать контракты с Яшкиным и Барабановым

«Ак Барс» может уменьшить контракты Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина.

По информации «Бизнес Online», сейчас казанский клуб прорабатывает вариант, при котором кому-то из лидеров команды сократят оклад.

Яшкин и Барабанов упоминаются как самые высокооплачиваемые хоккеисты «Ак Барса» с зарплатой в 95 млн рублей за сезон.

Отмечается, что это необходимо для подписания нового нападающего. Сейчас клуб ищет варианты усиления на рынке легионеров.

В текущем сезоне Яшкин набрал 3 (2+1) очка за 4 игры, у Барабанова – 2 (0+2) балла в 4 матчах FONBET чемпионата КХЛ.