«Ак Барс» может переподписать контракты с Яшкиным и Барабановым. Казанцы хотят усилить атаку легионером («Бизнес Online»)
«Ак Барс» может уменьшить контракты Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина.
По информации «Бизнес Online», сейчас казанский клуб прорабатывает вариант, при котором кому-то из лидеров команды сократят оклад.
Яшкин и Барабанов упоминаются как самые высокооплачиваемые хоккеисты «Ак Барса» с зарплатой в 95 млн рублей за сезон.
Отмечается, что это необходимо для подписания нового нападающего. Сейчас клуб ищет варианты усиления на рынке легионеров.
В текущем сезоне Яшкин набрал 3 (2+1) очка за 4 игры, у Барабанова – 2 (0+2) балла в 4 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье
Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье
Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»