Агент рассказал, какую зарплату хотел бы получать Кузнецов в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского форварда Евгения Кузнецова, заявил «Матч ТВ», что его клиент хотел бы получать в НХЛ около 2,5 миллиона долларов.

© КХЛ

Кузнецов в сезоне‑2024/25 сыграл 45 матчей в КХЛ за петербургский СКА и набрал 40 очков (13 шайб и 27 результативных передач). В апреле СКА расторг контракт с 33‑летним форвардом. Бабаев ранее говорил, что следующий сезон Кузнецов проведет в НХЛ, где он ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз».

— На какие деньги хотели бы устроить Евгения в клуб НХЛ?

— Это вменяемые цифры для команд — меньше чем 2,5 миллиона долларов. Для клубов это очень комфортные цифры, — сказал Бабаев «Матч ТВ».

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», двукратный чемпион мира.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.