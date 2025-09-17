Фетисов рассказал, что пожелал Овечкину на день рождения

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал «Матч ТВ», что пожелал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину получать радость от игры в хоккей.

В среду, 17 сентября, нападающему исполнилось 40 лет.

— Я уже лично поздравил Александра с днем рождения. Пожелал ему получать радость от игры, потому что в этом возрасте это обязательно надо делать. Со здоровьем у него все хорошо, главное, чтобы травм не было, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», трехкратный чемпион мира. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 897 шайб.