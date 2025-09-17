Министр спорта России высказался о 40-летии Овечкина

Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Александра Овечкина с 40-летием.
Капитан «Вашингтона» отмечает день рождения 17 сентября.
«Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Благодаря успеху и рекордам Александра Овечкина в хоккей пришли тысячи ребят, а миллионы получили повод для гордости за свою страну, остающуюся великой хоккейной державой. Несмотря на то, что Александр играет в НХЛ, он много внимания уделяет родине – России. Входит в Putin Team, регулярно общается с поклонниками в нашей стране, в том числе именно к русским он обратился со словами: «Мы сделали это», когда побил рекорд Уэйна Гретцки. Это многих восхитило. Мы гордимся российским спортом, гордимся тем, как преодолеваем все преграды, гордимся нашими выдающимися спортсменами. Александр Овечкин, безусловно, занимает среди них особое место. Убежден, что его рекорд останется неприступным еще десятилетия, а его главный матч – впереди», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
