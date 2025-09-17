Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
Футбольное «Динамо» поздравило Александра Овечкина с 40-летием.
«Сегодня исполняется 40 лет главному хоккеисту мира – Александру Овечкину! Лучший снайпер в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион России. Желаем легенде и дальше покорять рекорды на льду, а также здоровья, семейного благополучия и побед любимого «Динамо»! С праздником, Саша!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье
Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье
Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»