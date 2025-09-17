Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»

Футбольное «Динамо» поздравило Александра Овечкина с 40-летием.

«Сегодня исполняется 40 лет главному хоккеисту мира – Александру Овечкину! Лучший снайпер в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион России. Желаем легенде и дальше покорять рекорды на льду, а также здоровья, семейного благополучия и побед любимого «Динамо»! С праздником, Саша!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
