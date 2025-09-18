Обладатель Кубка Гагарина перешел в «Торпедо» в результате обмена

Нападающий Александр Яремчук перешел из «Сочи» в «Торпедо» в результате обмена, сообщает пресс‑служба нижегородского клуба.

© ХК «Авангард»

Состав «Сочи» пополнил защитник Илья Сушко.

Яремчук — обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». Всего 26‑летний форвард провел 291 матч в КХЛ и набрал 93 очка (41 шайба и 52 результативные передачи). Сушко отдал одну результативную передачу в 46 встречах в лиге.

