«Адмирал» крупно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

© Чемпионат.com

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Патрик Рыбар записал на свой счёт «сухой» матч.

«Адмирал» выиграл у «Шанхайских Драконов» оба матча в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.