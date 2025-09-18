Овечкин получил травму

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела. Об этом со ссылкой на клуб на своей странице в соцсети Х сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

© Washington Capitals

Российский хоккеист не смог завершить первую тренировку команды перед стартом нового сезона. По информации источника, он пройдет медицинское обследование.

В среду Овечкину исполнилось 40 лет, ближайший сезон в НХЛ будет последним по контракту с "Вашингтоном".

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября по московскому времени. Команда на своем льду сыграет с "Бостоном".