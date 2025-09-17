«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена » прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первых двух периодах команды голов не забили. На шестой минуте третьего периода Артём Сериков открыл счёт во встрече. Спустя 19 секунд Данил Юртайкин удвоил преимущество нижнекамского клуба. На 17-й минуте периода Александр Барабанов забросил единственную шайбу хозяев в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Нефтехимик» сыграет с «Трактором». Оба матча состоятся 19 сентября.