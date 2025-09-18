Овечкин стал лицом особой серии кукурузных хлопьев, посвященной его рекорду. Часть выручки от их реализации пойдет на благотворительность

Александр Овечкин стал лицом особой серии кукурузных хлопьев.

Капитан «Вашингтона» и сеть магазинов Giant Food выпустили лимитированную серию хлопьев в честь рекорда Александра по голам в НХЛ.

Кукурузные хлопья под названием «Ovi’s Great Crunch» поступят в продажу во всех 163 магазинах сети 19 сентября.

На коробке с хлопьями изображен Овечкин в черном свитере «Кэпиталс» с орлом.

Часть выручки от продажи хлопьев будет направлена ​​на поддержку кампании THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, посвященной борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. Овечкин является одним из ее инициаторов.

