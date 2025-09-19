Фетисов назвал безумием включение капитана ЦСКА в базу "Миротворца"

Включение олимпийского чемпиона, капитана хоккейного клуба ЦСКА Никиты Нестерова в базу украинского ресурса "Миротворец" кроме как безумием не назовешь. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший защитник и капитан ЦСКА с 1982 по 1989 год Вячеслав Фетисов.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

"Его включили, может, потому что он капитан ЦСКА. Это какое-то безумие уже идет", - сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что в этот список был включен президент ЦСКА Игорь Есмантович. ЦСКА поддерживает участников СВО в составе 88-й диверсионно-разведывательной бригаде "Эспаньола" (добровольческое формирование), присылая на фронт гуманитарную помощь. Перед одним из матчей хоккеисты ЦСКА выходили на раскатку в форме с элементами эмблемы "Эспаньолы".