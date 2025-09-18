«Барыс» подписал контракт с американским вратарем

«Барыс» заключил контракт с вратарем Адамом Шилом.

Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне Адам Шил выступал за «Колорадо Иглс». В 14 матчах АХЛ он отразил 90,4% бросков при 2,62 пропущенных в среднем за игру шайб.

Он также провел 19 матчей в составе «Юта Гриззлис» из ECHL, отражая 88,4% бросков при 3,93 пропущенных шайбах в среднем за игру.

Всего в его активе 101 матч в АХЛ при 90,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,9.