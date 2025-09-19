«Лада» рассталась с главным тренером

Тольяттинская «Лада» объявила об увольнении Бориса Миронова с поста главного тренера, контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

© ХК «Лада»

Специалист возглавил команду перед стартом нового сезона. В пяти матчах «Лада» одержала одну победу, набрала 2 очка и занимает последнее, 11‑е место в Западной конференции с разницей шайб 10:24.

— Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата, — сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

В трех последних встречах «Лада» уступила СКА (1:6), «Локомотиву» (1:6) и «Торпедо» (1:5).

Днем ранее клуб также расторг контракт с Павлом Зубовым, входившим в тренерский штаб Миронова.

