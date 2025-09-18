"Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ

Нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (1-я, 48-я минуты), Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29) и Егор Виноградов (51). У проигравших отличился Дмитрий Кугрышев (10).

"Торпедо" одержало шестую победу в шести матчах текущего регулярного чемпионата. Нижегородская команда с 12 очками занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице лиги. "Лада" потерпела четвертое поражение подряд. Команда набрала 2 очка и располагается на последней, 11-й строчке в таблице Западной конференции.

В следующем матче "Торпедо" 22 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с "Шанхай Дрэгонс", "Лада" 21 сентября примет петербургский СКА.

В другом матче четверга магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 дома обыграл астанинский "Барыс".