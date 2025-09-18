Тренер "Вашингтона" рассказал о травме Овечкина

Тренер "Вашингтона" заявил, что травма Овечкина не представляет опасности
Травма российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина не представляет серьезной опасности, он покинул тренировку из соображений предосторожности. Об этом заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, комментарий которого в соцсети Х приводит журналистка Самми Силбер.
Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин досрочно покинул лед из-за травмы нижней части тела.
"[Травма] не представляет серьезной опасности. Он не катался из соображений предосторожности. Ничего страшного. Нижняя часть тела", - сказал Карбери.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.
"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября по московскому времени. Команда на своем льду сыграет с "Бостоном".