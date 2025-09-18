Капризов рассказал о переговорах с «Миннесотой»

Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в «Уайлд»
Кирилл Капризов высказался о переговорах с «Миннесотой» по новому контракту.
Ранее российский нападающий отклонил предложение о продлении контракта на 8 лет и 128 млн долларов.
В четверг, общаясь с журналистами, Капризов перенаправил все вопросы о переговорах к своему агенту.
«Моя работа сейчас – сосредоточиться на хоккее и тренировочном лагере. У нас еще много времени. Я просто хочу тренироваться и быть готовым к сезону», – сказал Капризов.
Когда нападающего спросили, хочет ли он остаться в «Миннесоте», он ответил: «Это мой второй дом».
«Вы же знаете, что мне нравится «Миннесота». Все знают. У нас еще много времени. Сейчас только 2025-й год. У меня есть еще один год по контракту».
Я не думаю о том, получу ли травму или нет. Я просто хочу быть здоровым и провести полный сезон», – добавил Капризов.
