Экстрасенс предсказал, что Овечкин скоро примет важное решение

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Юлий Котов заявил «Матч ТВ», что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому недавно исполнилось 40 лет, примет важнейшее решение, которое кардинально изменит его жизнь.

Овечкин в четверг рассказал, что не торопится принимать решение о своем будущем в клубе. 17 сентября хоккеисту исполнилось 40 лет. Форвард досрочно покинул тренировку «Вашингтона» в четверг, однако главный тренер команды Спенсер Карбери объяснил это мерами предосторожности.

— Отмечать 40 лет — само по себе не плохая примета. Это переходный момент для человека, в особенности у мужчины. Эмоционально, физически и духовно переход из одного промежутка в другой сложный. И вот 40 лет — это то, когда мужчина переходит из одного состояния на другой уровень, где ему приходится сталкиваться со своими внутренними проблемами, которые он не успел проработать. В этом возрасте у мужчины могут складываться мысли, что он становится либо невезучим, либо что у него в жизни все плохо. На самом же деле это просто непроработанные эмоции, которые в период с 40 до 45 лет начинают проявляться на теле. Это психосоматика, если ты не успел выразить внутренние проблемы, либо оттребовать, либо выплеснуть, то они потом выйдут на теле. Особенно это касается самих дней рождения, три дня до события и три дня после. Около шести дней вокруг дня рождения человека идет трансформация. Неважно, сколько лет исполняется, на человека идут всегда нападки, проверки. Человек ощущает сложности в эту неделю, потому что переходит каждый год на новый период. Из‑за этого могут быть травмы, как перелом, нарушение эмоционального и психического состояния, кто‑то может уйти, расстаться: серьезные эмоциональные и физические вещи, которые могут остановить человека в чем‑то, либо, наоборот, дать прогресс. Все зависит от того, как человек это примет. Думаю, что товарищ Овечкин примет правильное решение и отнесется к этой травме очень легко. Как я вижу, его переход в новый период жизни начнется с травмы, но в дальнейшем это принесет ему очень большие плоды, которые его разовьют в новую личность. эта личность будет развиваться каждый раз по‑новому шаг за шагом, в итоге она раскроется как совсем иной персонаж. Не знаю, в чем именно, но он будет совершенно другим. Он примет очень важное для себя решение, которое полностью поменяет его жизнь и его внутреннее умонастроение, — сказал Котов «Матч ТВ».

Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26. В апреле форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ, на счету Овечкина 897 шайб. С учетом плей‑офф в активе россиянина 974 гола, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, он станет 21‑м в карьере Овечкина.