Двукратный обладатель Кубка Стэнли Копитар анонсировал завершение карьеры

Нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Анже Копитар объявил, что сезон НХЛ‑2025/26 станет последним в его игровой карьере.

Как сообщает пресс‑служба лиги, 38‑летний словенец сделал публичное заявление в ходе тренировочных предсезонных сборов «Лос‑Анджелеса».

— Я хочу поскорее с этим покончить, чтобы в дальнейшем не отвлекать команду. Например, если мы будем бороться за главный трофей на финишной прямой, последнее, чего бы мне хотелось, — это отвлекать команду от борьбы и переключать внимание на себя. Сейчас самое подходящее время. У меня жена и двое подрастающих детей. Сейчас у них такой период, что я хочу быть с ними так часто, как только могу. Тем не менее, решение далось мне тяжело, и я принял его после долгих размышлений, — цитирует Копитара пресс‑служба НХЛ.

Копитар проводит свой 20‑й сезон в НХЛ, и все это время он играет за «Кингз», которые выбрали его под 11‑м номером на драфте НХЛ 2005 года. 38‑летний центральный нападающий завершает последний сезон в рамках двухлетнего контракта на сумму 14 миллионов долларов (среднегодовая стоимость — 7 миллионов долларов).

Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014) Копитар стал первым игроком из Словении, сыгравшим в НХЛ. После завершения карьеры он вместе с семьей уедет в Словению.