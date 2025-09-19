Овечкин высказался о полученной на тренировке травме

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о травме, полученной на тренировке команды. Об этом сообщает RMNB.

Нападающего спросили, скоро ли он вернется на лед.

«Не знаю, посмотрим завтра», — заявил Овечкин.

О травме Овечкина стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что хоккеист повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.