«Сибирь» всухую победила «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Победу во встрече одержали гости со счётом 1:0.

© Чемпионат.com

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. На 21-й секунде третьего периода Никита Сошников вывел сибиряков вперёд. Это шайба осталась единственной во встрече.

Напомним, это вторая встреча команд за последние два дня. 17 сентября сильнее оказались хоккеисты новосибирской команды, победив по буллитам со счётом 4:3.

В следующем матче «Амур» сыграет с московским «Динамо». Новосибирская команда примет на своём льду череповецкую «Северсталь».