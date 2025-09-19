Специалист Павел Десятков назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Лада», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

На уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 году был назначен на пост главного тренера «Витязя».