Тренер «Амура» высказался об игре сына в матче с «Сибирью»

Тренер «Амура» Гальченюк об игре сына в матче с «Сибирью»: «Я его посадил. Надо быть быстрее»
Александр Гальченюк критически высказался об игре своего сына Алекса с «Сибирью».
«Амур» проиграл в матче со счетом 0:1.
– Не получилось забить, да и все…
– Почему Алекс Гальченюк в третьем периоде вышел по сути только в меньшинстве на первые 10 минут?
– Я его посадил.
– Почему?
– Надо быть быстрее, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.
