Тренер «Амура» Гальченюк об игре сына в матче с «Сибирью»: «Я его посадил. Надо быть быстрее»

Sports.ru

Александр Гальченюк критически высказался об игре своего сына Алекса с «Сибирью».

Тренер «Амура» высказался об игре сына в матче с «Сибирью»
© Sports.ru

«Амур» проиграл в матче со счетом 0:1.

– Не получилось забить, да и все…

– Почему Алекс Гальченюк в третьем периоде вышел по сути только в меньшинстве на первые 10 минут?

– Я его посадил.

– Почему?

– Надо быть быстрее, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости