"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Илья Сафонов (31-я минута), Кирилл Семенов (35) и Дмитрий Кателевский (52). У проигравших отличился Владислав Ефремов (60).

"Салават Юлаев" потерпел четвертое поражение подряд. "Ак Барс" прервал безвыигрышную серию, которая составляла три матча.

Казанская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков в шести матчах. "Салават Юлаев" набрал три очка в шести играх и занимает последнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" 21 сентября примет омский "Авангард", "Салават Юлаев" 24 сентября в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".