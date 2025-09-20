Московское «Динамо» уступило «Адмиралу»

Сегодня, 20 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Кайл Олсон, Аркадий Шестаков, Егор Петухов и Даниил Гутик. У московского клуба голы забили Макс Комтуа, Джордан Уил и Девин Броссо.

Для «Динамо» это поражение стало пятым в шести матчах на старте сезона КХЛ.

В следующем матче «Адмирал» дома примет ЦСКА 23 сентября. Московское «Динамо» встретится в Хабаровске с местным «Амуром» 22 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.