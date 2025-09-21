Овечкина не включили в заявку на матч с «Бостоном»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в заявку на предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона». Об этом пресс-служба «Вашингтона» сообщила в своих социальных сетях.

© Газета.Ru

В заявку на игру попали российские хоккеисты столичной команды Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.

Встреча состоится 22 сентября. Команды выйдут на лед в 0.00 по московскому времени.

20 сентября Овечкин пропустил вторую подряд ледовую тренировку из-за травмы нижней части тела.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.