"Авангард" одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА

Омский "Авангард" со счетом 4:2 одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59) и Иван Игумнов (60). У СКА отличились Бреннан Менелл (27-я минута), Матвей Короткий (48).

Главный арбитр матча Алексей Белов провел 1000-ю игру в карьере.

"Авангард" одержал шестую победу подряд. СКА прервал серию из четырех побед. Омский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 7 игр. Петербургская команда набрала 9 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" 25 сентября в гостях сыграет с челябинским "Трактором", СКА 27 сентября на выезде встретится с "Сочи".