В Москве во время матча Ночной лиги скончался хоккеист

Хоккеист любительской команды «Люблино» Василий Карташов умер во время матча регионального этапа дивизиона «Лига надежды» Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча проходила в Москве против коллектива «Белые Медведи ЕР». Во время встречи спортсмену стало плохо прямо на льду, и судьи незамедлительно остановили игру. Для оказания медицинской помощи к Карташову вышла дежурная бригада скорой, а затем была вызвана специализированная реанимационная группа. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако их усилия не принесли результата, и спасти жизнь игрока не удалось. Причина смерти пока не уточняется.

Карташов выступал за «Люблино» с 2016 года и был одним из опытных и постоянных игроков команды. Руководство и организаторы Лиги выразили соболезнования родным и близким спортсмена, отметив его вклад в развитие любительского хоккея. Игроки и тренеры команд соперников также почтили память хоккеиста.

В 2023 году хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча. ЧП произошло время матча в Москве между командами «Армата» и «Фаворит». 61-летний нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. Отмечается, что в этот день на арене не дежурили врачи.