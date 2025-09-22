Разин возмутился из-за упоминания Яковлева журналистом

Андрей Разин возмутился из-за упоминания Егора Яковлева журналистом.

© Sports.ru

– Пример для Толчинского рядом - Барак: он не попадал в состав, а сейчас парень раскрепостился. Ярчайший пример в нашей команде – кто это? Кто у нас не попадал в состав, а сейчас незаменимый хоккеист?

– Яковлев?

– Да что же такое... Вы издеваетесь?

– А кто?

– Когда я пришел только, этот хоккеист практически не играл.

– Только Яковлев приходит на ум. Он перед сезоном не играл.

– Он не играл всего одну игру! Артем Минулин! Когда я пришел, он только шайбу по стеклу бросали бросал, а перестроился – и сейчас незаменимый игрок. А то: Яковлев, Яковлев. Вы копаете и копаете. Тут, блин, вроде все получается – нет, вам надо копнуть, залезть под кожу!

Я вчера «Скользкому льду» ответил, что давайте точки над i поставим. Капитанство убрали, он играет в большинстве, он играет кучу игрового времени, играет в решающие моменты. Нет, блин, вам все не нравится!

– Наоборот - нравится! Что с него спал груз ответственности и он стал играть раскрепощеннее.

– Так и надо так говорить! Андрей Владимирович, вы – молодец! А не так копать, – сказал главный тренер магнитогорцев после победы над ЦСКА (5:4) в FONBET КХЛ.