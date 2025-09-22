«Ак Барс» не торопится с отставкой Гатиятулина

«Ак Барс» не торопится с отставкой Анвара Гатиятулина.

21 сентября казанская команда проиграла «Авангарду» (1:6) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

У клуба из Татарстана 5 поражений в 7 играх в начале этого сезона. «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, на данный момент невысока вероятность увольнения Анвара Гатиятулина.

Специалист должен продолжить работу с командой в ходе выездной серии, в которой «Ак Барс» встретится с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом».