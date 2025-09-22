Тренер «Динамо» установил рекорд

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в игре с «Амуром» одержал свою 177-ю победу с командой.

© Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в лиге, побив рекорд Олега Знарка (176). Кудашов работает в «Динамо» с 2021 года.

«Динамо» набрало семь очков и занимает шестую строчку в таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.