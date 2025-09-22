Главный тренер «Амура» высказался о поражении от «Динамо»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк после матча с московским «Динамо» назвал ключевые моменты, которые привели к поражению.

© ХК «Амур»

В понедельник «Динамо» на выезде обыграло «Амур» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

— Ключевые моменты — не смогли переиграть соперника. Сильный соперник, реализовали большинство. Обидная ошибка, когда пропустили третий гол. Давили и не додавили, убили интрижку. Ребята старались, молодцы, никого не могу упрекнуть. Ребята хотели забить, была живая лавка, не получилось, — передает слова Гальченюка корреспондент «Матч ТВ».

«Амур» потерпел третье поражение подряд, с 6 очками команда Гальченюка располагается на 7‑м месте в Восточной конференции. 25 сентября в Хабаровске «Амур» сыграет с ЦСКА.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.