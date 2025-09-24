«Адмирал» расторг контракт с нападающим

«Адмирал» расторг контракт с Валентином Демченко.

В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал за «Юность», став лучшим бомбардиром как регулярного чемпионата Беларуси, так и розыгрыша плей-офф.

Демченко набрал 65 (20+45) очков при полезности «плюс 41» в 52 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (4+13) баллов при полезности «плюс 8» в 15 играх.

Нападающий не сыграл ни одного матча за «Адмирал» в текущем FONBET чемпионате КХЛ.