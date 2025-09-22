Олимпийский чемпион по хоккею Андронов взял паузу в карьере

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Сергей Андронов в эфире «Матч ТВ» заявил, что пока был вынужден взять паузу в карьере.

© ХК СКА

В межсезонье СКА обменял хоккеиста в «Салават Юлаев», после чего уфимский клуб расторг контракт с нападающим.

— Когда вернетесь на лед?

— Пока не могу сказать. Потому что пока определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу. Поэтому пока такая пауза в моей профессиональной карьере, — сказал Андронов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 36‑летний Андронов провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка, также в его активе четыре встречи в плей‑офф.

Всего на его счету 850 матчей и 195 (106+89) очков в КХЛ в составе «Лады», ЦСКА, «Локомотива» и СКА. Андронов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.