Канадца из «Сибири» заменили после первого периода матча с «Северсталью»

Доминге пропустил 3 шайбы и был заменен после 1-го периода матча с «Северсталью». «Сибирь» допустила 16 бросков в первые 20 минут игры
Луи Доминге был заменен после первого периода матча против «Северстали».
«Сибирь» встречается с «Северсталью» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер новосибирцев Луи Доминге начал матч в качестве стартового вратаря, но был заменен после первого периода, пропустив три шайбы.
Канадский вратарь отразил 13 из 16 бросков соперника в первые 20 минут игры.
Вместо него в воротах команды появился Антон Красоткин.
