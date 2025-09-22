Нападающий «Салавата Юлаева» может перейти в «Авангард»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского заявил «Матч ТВ», что форвард может продолжить карьеру в омском «Авангарде».

© КХЛ

В шести матчах в составе уфимского клуба Хмелевский забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

— По Александру Хмелевскому сейчас ведутся переговоры, если клубы договорятся, то он станет игроком «Авангарда», — сказал Романов «Матч ТВ».

