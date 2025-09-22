Нападающий «Салавата Юлаева» может перейти в «Авангард»

Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевский может перейти в «Авангард» — агент
Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского заявил «Матч ТВ», что форвард может продолжить карьеру в омском «Авангарде».
В шести матчах в составе уфимского клуба Хмелевский забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
— По Александру Хмелевскому сейчас ведутся переговоры, если клубы договорятся, то он станет игроком «Авангарда», — сказал Романов «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.