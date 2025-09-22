«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

Нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло «Шанхайским Драконам» в гостевом матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбу в овертайме забросил Ник Меркли.

«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне. Команда с 13 очками в семи матчах занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхайские Драконы» с семью очками в шести играх идут восьмыми.

В следующем матче «Торпедо» 24 сентября сыграет на выезде против минского «Динамо», «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся в гостях с московским «Динамо».