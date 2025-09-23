«Юта» разгромно проиграла «Анахайму» в предсезонном матче НХЛ

Хоккеисты «Юта Мамонт» потерпели выездное поражение от «Анахайм Дакс» в предсезонном матче НХЛ.

Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Дрю Хеллесон, Мэттью Филлипс (дважды), Беккетт Сеннеке, Райан Строум и Росс Джонстон отличились у «Анахайма», Дилан Гюнтер забил у гостей.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в единственной голевой комбинации команды, отдав пас. Также за «Юту» сыграл российский защитник Артем Дуда.

Регулярный чемпионат НХЛ‑2025/26 стартует 7 октября.