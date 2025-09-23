Тренер Кравец отреагировал на антирекорд «Барыса» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после поражения от минского «Динамо» (0:1 ОТ) отреагировал на антирекорд казахстанского клуба в КХЛ по броскам в матче. Астанинская команда нанесла всего восемь бросков в игре.

— Почему ваша команда нанесла только восемь бросков по воротам?

— Потому что нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне вашим защитникам и не могли зацепиться в этой зоне. Плюс во втором периоде опять одно удаление за другим пошли. Многие устают те, кто играет пять на пять, — приводит слова Кравца Sports.kz.

У команды Михаила Кравца три броска в створ в первом периоде, один во втором и четыре – в третьем. В овертайме клуб не нанёс ни одного броска.