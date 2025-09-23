«Салават Юлаев» продаст нападающего в «Авангард»

Максим Ильичев перейдет в «Авангард» из системы «Салавата».

© Sports.ru

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Салават Юлаев», кроме Хмелевски, продаст в Омск и Максима Ильичева, которого перехватил у Балашихи. Лучший снайпер МХЛ тоже покидает Уфу. Не знаю, как это будет оформлено», – написал Шевченко.

Напомним, «Салават» подписал контракт с Ильичевым в июле.

В прошлом сезоне он выступал за «Витязь» и провел 12 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. В Olimpbet МХЛ на счету Максима Ильичева было 48 (33+15) очков в 48 матчах за «Русских Витязей». Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата-2024/25 в МХЛ.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел 6 игр за «Толпар» и набрал 7 (3+4) очков.